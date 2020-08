Diano Marina. Fratelli di Italia circolo del Golfodianese segnala una situazione di grave degrado ambientale.

«Con documentazione fotografica, segnaliamo una grave situazione di degrado ambientale. In via Bellamadre a Diano Marina sul Capo Berta si protrae nel tempo una discarica abusiva a cielo aperto in terreni privati, con la presenza di rifiuti ingombranti, risulta di verde e residui di cantiere, invitiamo il comune a prendere provvedimenti nei confronti dei privati stessi per non concedere a questi incivili inquinatori a perpetrare nell’errore.

Essendo Capo Berta una zona di splendida rilevanza ambientale, dove si trova la tipica vegetazione ligure, fa male al cuore vedere questo degrado. Con attenzione vigiliamo sul nostro territorio» – dice Francesco Bregolin, portavoce Golfo Dianese Fratelli d Italia.