A Diano Marina è arrivato uno dei momenti più attesi di questa strana estate. Giovedì 6 agosto, a Villa Scarsella, nell’ambito del 9°Emd Festival andrà in scena “Mi piace… di più”, spettacolo del noto attore comico Gabriele Cirilli. La serata avrà inizio alle 21.30 (apertura sala alle 20.30). Gli autori dello spettacolo sono lo stesso Cirilli, Maria De Luca, Giorgio Ganzerli e Gianluca Giugliarelli.

Abruzzese di Sulmona, oggi 53enne, Cirilli si è diplomato presso il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma, diretto da Gigi Proietti. Uomo d’arte, da tempo cavalca con successo le scene del teatro, della televisione, di spot, cabaret, doppiaggio e scrive libri. Prima di iniziare la carriera e gli studi da artista del palcoscenico, ha lavorato, ancora adolescente, nell’azienda di famiglia (marmi). Nel 1997 ha vinto il Festival nazionale di cabaret dedicato a Ugo Tognazzi, a Cremona. Il suo primo ruolo da protagonista al cinema è stato nel film Un bugiardo in paradiso

(1998), regia di Enrico Oldoini, con Paolo Villaggio.

In tv ha debuttato nel programma Seven Show, nei panni del maestro d’orchestra Mino di Vita. A renderlo definitivamente popolare, sono state le sue partecipazioni a varie edizioni di Zelig, all’inizio vestendo i panni della borgatara romana Kruska, l’amica di Tatiana, da cui è nato il tormentone “Chi è Tatiana?!?”, che ha dato anche il titolo, oltre che a un libro omonimo e ad uno spettacolo teatrale, al film del 2001, con la regia di Roberto Campili.

Innumerevoli sono le sue esperienze teatrali e le sue apparizioni televisive, sotto varie vesti. Tra le altre, la partecipazione come concorrente alla prima edizione di Tale Quale Show (2012). E’ stato ospite al Festival di Sanremo e nelle trasmissioni-maratona di Capodanno, ha ricoperto in più occasioni il ruolo di conduttore. Di recente è stato al fianco di Michelle Hunziker in tre puntate di All Together Now (Canale 5). Ha lavorato anche in fiction tv.

Cirilli è sposato con Maria, oggi una produttrice teatrale e da poco tempo anche sua manager. Gabriele è molto amico di Flavio Insinna ed Enrico Brignano. Tifa Juventus e il suo mito era Michel Platini. Dopo Diano Marina il tour di Cirilli toccherà San Martino Buonalbergo (VR) e Alba Adriatica (TE), rispettivamente l’8 e 11 agosto. Quella di Diano Marina è l’unica tappa estiva nel Nord Ovest.

Non è la prima volta che l’Emd Festival ospita lo spettacolo di un comico. Lo scorso anno toccò al genovese Maurizio Lastrico che a Villa Scarsella fece registrare il sold out. I biglietti – La prevendita dei biglietti (20 e 15 euro) è effettuata tutti i giorni (ore 9.30-12.30) presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina. La prenotazione si può effettuare anche telefonando ai numeri: 338.1118108, 338.8771096. Per via delle normative vigenti, il numero dei posti è limitato. Numerosi sono i tagliandi già venduti, tanto che c’è il rischio di non trovare, la sera stessa, biglietti al botteghino. Prosegue a buon ritmo anche la prevendita dei biglietti degli spettacoli successivi della rassegna, in particolare per l’Omaggio ad Ennio Morricone dell’11 agosto.

Il 9° Emd Festival è organizzato dalle associazioni Ritorno all’Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.