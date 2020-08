Diano Marina. Dopo la magica serata dedicata ad Ennio Morricone, il cartellone del 9° Estate Musicale Dianese Festival di Diano Marina prosegue con un altro appuntamento in ricordo di un grande artista. Domenica 16 agosto (ore 21.30) a Villa Scarsella andrà in scena l’omaggio a Luciano Pavarotti, con il concerto intitolato “I tre tenori”.

La suggestiva location sarà teatro di una vera e propria hit parade della musica vocale con uno spettacolo che non mancherà di affascinare non solo il pubblico, ma anche gli stessi protagonisti.

Foto 5 di 6











«Alla voce del tenore sono infatti da sempre affidati i momenti, gli stati d’animo, le situazione più coinvolgenti della storia operistica italiana e non solo – spiega il maestro Albertini, cui sarà affidato il compito di accompagnare i tre tenori e condurre la serata -. Il tenore è l’eroe amoroso, è il paladino dei buoni principi morali, dei valori di patria, il conquistatore di donne. Ecco perché spesso a lui sono dedicate le pagine musicali più trascinanti. A Diano Marina saranno proposte le melodie che sono state cavallo di battaglia dell’indimenticato Big Luciano, voce davvero unica, forse il più grande di tutti i tempi. Proprio lui aveva dato inizio, alle Terme di Caracalla davanti a migliaia di appassionati, alla tradizione di eseguire questa tipologia di concerti, insieme agli amici Placido Domingio e Josè Carreras, dimostrando anche ai maligni che a certi livelli la rivalità non esiste, ma in questi casi l’unico scopo di diffondere la buona musica, di renderla fruibile a tutti, anche ai non addetti ai lavori».

E’ con questo spirito che le affermate voci di Francesco Tuppo, Alessandro Fantoni e Dario Prola, abitualmente impegnati su importanti palcoscenici sia in Italia che all’estero, daranno vita a uno spettacolo in cui le arie più celebri si alterneranno a melodie eseguite in forma di duetto o terzetto. Un ricco programma, composto da brani di Puccini, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, ma anche celebri romanze da camera e da classici della canzone napoletana. Al fianco di Albertini si esibirà la brava e bella violinista Livia Hagiu, la quale presenterà anche alcuni assoli strumentali.

L’Emd Festival è organizzato dalle Associazioni Ritorno all’Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, presieduta rispettivamente da Ivan Marino e Nicola Mij, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.