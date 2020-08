Diano Marina, “Cena in Bianco” virtuale a Ferragosto in tempo di Covid: ciascuno a casa sua

Diano Marina. La “Cena in Bianco” nella Città degli Aranci al tempo del Covid-19 è “virtuale”, si consuma, infatti, a casa propria: basta iscriversi al gruppo Facebook “Cena in Bianco 2020 Diano Marina” e postare un selfie della cena consumata tra le mura domestiche purché vegano seguite le regole riportate nella locandina in fondo all’articolo: tovaglie e tovaglioli bianchi di stoffa, stoviglie di ceramica bianca e bicchieri di vetro, posate di metallo, niente lattine, né carta, né plastica.

Le foto dovranno essere scattate e pubblicate sul gruppo la sera di Ferragosto dopo le 20.

«Quest’anno, anche se la voglia di festeggiare è scarsa– spiegano dall’organizzazione – è proprio l’occasione per esorcizzare paura, restrizioni dolore, lasciando alle spalle i momenti più brutti e ricordare la sera di mezza estate in modo tranquillo ma un po’ insolito: con una cena rigorosamente in bianco, come ormai a Diano tradizione vuole, ed in tutta sicurezza».

«Si perché ciascuno dei partecipanti non dovrà far altro che addobbare di bianco la propria tavola, indossare un abito bianco e prima di iniziare la cena scattare tante belle foto da condividere con gli amici di questo gruppo. Insomma, anziché ritrovarci in corso Roma come in passato, ma oggi impossibile per le limitazioni imposte dal Covid 19, ci troveremo su Facebbok ma solo in foto…. in attesa di tempi migliori», precisano le responsabili, tutte volontarie che si definiscono «amanti delle sfide».

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Diano Marina, con la collaborazione dei commercianti dianesi.

La locandina