Deposito incontrollato di rifiuti nell’area dell’ex Ferriere, sequestro della Guardia Costiera di Imperia

Imperia. A seguito di una mirata attività di polizia ambientale, i militari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Imperia hanno sequestrato un’area di oltre 300 metri, dove era in atto un deposito incontrollato di

rifiuti con presenza di due autovetture in evidente stato di abbandono, varie batterie, materiale ferroso, apparecchiature elettriche fuori uso, vetri, plastica, e bombole di gas.

Insomma, un’area totalmente invasa da rifiuti per la quale i militari della Guardia Costiera, dopo aver informato la locale Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro per assicurare l’incolumità della salute pubblica e garantire la tutela dell’ambiente. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del reato poiché è necessario sapere che, a norma del Testo Unico ambientale, vige la regola del “chi inquina paga”.