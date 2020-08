Demanio marittimo, assessore regionale Marco Scajola: «Negli ultimi 5 anni assegnati oltre 7 milioni di euro»

Genova. «In questi cinque anni la Regione Liguria è stata capofila nel tavolo interregionale sul Demanio Marittimo. – afferma l’assessore Marco Scajola – Cinque anni di lavoro intenso, di ascolto e confronto con i rappresentanti di altre Regioni, caratterizzato da spirito costruttivo ed impegno.

Grazie a questo ruolo abbiamo dato maggiori garanzie alle attività balneari, salvaguardando gli investimenti ed il lavoro di tante famiglie. Abbiamo investito risorse importanti in questo settore strategico per l’economia del nostro territorio, assegnando oltre 7 milioni di euro, di cui oltre 5 milioni di euro per i ripascimenti e le opere di difesa e 1,7 milioni di euro come contributi per la pulizia, la sicurezza e l’accessibilità delle spiagge libere.

Abbiamo svolto un lavoro costante che ritengo dovrà proseguire nella stessa direzione a tutela delle spiagge che rappresentano una ricchezza per la nostra Regione e dei tanti lavoratori impiegati in questo settore».