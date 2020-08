Sanremo. Ritorna anche questo giovedì 20 agosto l’ appuntamento nella splendida e suggestiva location di Villa Ormond con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il concerto “Da Tenco a Mina via Battisti“ diretto e arrangiato dal Maestro Roberto Molinelli, con la meravigliosa voce del soprano Gabriella Costa, sarà un percorso di “emozioni” . Questi i brani che saranno eseguiti:

Luigi Tenco-Se stasera sono qui

Carlo Alberto Rossi-Mille Bolle Blu

Lucio Battisti-Emozioni

Tony Renis- Grande Grande Grande, Amor mio

Gino Paoli- Il cielo in una stanza (brano solo orchestra)

Luigi Tenco-Vedrai vedrai

Giorgio Gaber-Lo shampoo

Ennio Morricone-Se telefonando

Umberto Bindi-Il nostro concerto

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

Si invita e si ricorda che in base alle disposizioni ministeriali del 16 agosto Art 1. è obbligatorio indossare la mascherina dall’ingresso fino al termine dell’evento.

I concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra www.sinfonicasanremo.it.