Sanremo. Da Limone Piemonte a Sanremo, 95 chilometri di pedalata attraversando la millenaria Via del Sale, nel cuore delle Alpi che dal cuneese raggiungo il mare: sono arrivati nel pomeriggio, nella splendida Villa Nobel, i ciclisti che hanno preso parto alla “Transalp Experience“: l’evento targato Sanremo On e Limone On e realizzato con il contributo del Comune.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Giovanni Boccaccio a Limone Piemonte, da qui, a bordo di pulmini attrezzati per il trasporto delle bici, sono saliti a quota 1800, presso Chalet Le Marmotte, punto di partenza della traversata, arricchita con un passaggio all’interno degli spettacolari Forti Sabaudi risalenti all’800 che, oggi come allora, fanno da vedetta ad orizzonti mozzafiato.

E poi giù, fino alla mare della Città dei Fiori, in sella alle bici: un’esperienza a 360 gradi tra natura e storia, attraversando le montagne per giungere a Villa Nobel.