Covid, controlli in frontiera. Iacobucci (FdI): «No alla chiusura, ma sì a tutela salute»

Ventimiglia. «Check-point alla frontiera e all’ingresso dei mercati potrebbe essere la soluzione per non danneggiare il lavoro di frontalieri e il commercio locale, ma al tempo stesso monitorare il più puntualmente possibile i flussi di persone che accedono all’Italia tramite la frontiera e ai mercati del giovedì venerdì e sabato a Bordighera, Ventimiglia e Sanremo». A dichiararlo è l’ex segretario regionale di Fratelli d’Italia Massimiliano “Chicco” Iacobucci, candidato alle regionali di settembre a sostegno del governatore uscente Giovanni Toti.

«Non possiamo non considerare il pericolo di essere al confine con la regione di Nizza e del Var dichiarate zona rossa per Covid e d’accordo con le amministrazioni locali e le autorità sanitarie va preservata la nostra provincia da rischi potenzialmente gravi – conclude Iacobucci -. Concordo con il sindaco di Ventimiglia Scullino che occorre un protocollo che garantisca il lavoro ma introduca controlli a campione che limitino i rischi per la popolazione imperiese».