Coronavirus, vertice urgente Governo-Regioni: in ballo la chiusura delle discoteche

Imperia. Un vertice Governo-Regioni è previsto per il pomeriggio, alle 16 : in ballo c’è la chiusura delle discoteche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, starebbe, infatti, elaborando provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al Dpcm in vigore, secondo il quale «restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso». I dati quotidiani dei contagi in continua crescita spingono, infatti, verso lo stop al ballo.

Col nuovo stop all’orizzonte per le discoteche è a rischio il fatturato anche per quelle in provincia di Imperia che hanno deciso di riaprire i battenti. sono a rischio quattro miliardi di euro, a tanto ammonta il fatturato annuale di questi esercizi in Italia secondo le stime del Silb, il sindacato italiano locali da ballo.

Il mancato rispetto delle norme anti-Covid e l’aumento dei contagi tra i giovani sono alla base della proposta dell’Esecutivo.