Coronavirus, trenta nuovi casi in Liguria nelle ultime 24 ore: anche due bimbi in ospedale

Genova. Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, nessuno in provincia di Imperia. I quattro ospedalizzati al Gaslini, presenti nel bollettino, sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL2 – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL5 – 6 casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

TUTTI I DATI

TOTALE tamponi effettuati 215.615 1.938 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10531 30 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1359 3 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9170 25 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1315 23

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 221 LA SPEZIA 54 IMPERIA 69 GENOVA 789 Residenti fuori Regione/Estero 59 altro/in fase di verifica 123 TOTALE 1315

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 24 1 -2 ASL1 5 0 -2 ASL2 4 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 4 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 -1 Ospedale Gaslini 4 0 2 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 319 23 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7647 7 SCHEDE DECESSI 1569 0