Coronavirus, «Terrore e allarmismo». L’infettivologo Bassetti deride le disposizioni anti movida del ministero

Genova. «Si continua nella strategia del terrore e dell’allarmismo senza pensare alle conseguenze di tutto questo».

A dirlo, tramite un post sulla sua pagina Facebook, è l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino.

Il medico, che è anche presidente della Società Italiana di Terapia Antinfettiva (SITA) e Membro del comitato esecutivo del Piano Nazionale per lotta alla Resistenza-Antimicrobica (PNCAR) del Ministero, non è nuovo per le sue posizioni in controtendenza sul contrasto e la diffusione del coronavirus

Nei confronti della malattia, Bassetti, ha sempre avuto (e mantenuto) sin dall’inizio un atteggiamento antiallarmista e più cauto di molti suoi colleghi, senza però mai dimostrarsi negazionista. Con questa sua ultima esternazione, lo specialista, dimostra di non aver digerito l’ultima stretta governativa sulle regole di contenimento del virus, specialmente la decisione di chiudere tutte le discoteche e di rendere obbligatorio l’uso della mascherina dalle 18 alle 6 in tutti i luoghi di potenziale assembramento.

Nello specifico su quest’ultima disposizione, il medico genovese ironizza: «Sappiate che in Italia il virus lavora e contagia solo di sera e notte. Di giorno invece si riposa. Sarà mica un virus fornaio? Rido per non piangere».

Non prima di aver puntato il dito contro quelli che lui chiama “autoproclamati esperti”: «La cosa che più colpisce è che a farlo non siano i medici, che hanno curato e curano questa infezione, ma tutti quelli che si, sono autoproclamati esperti o i miracolati dal Covid, tra cui molti medici. A questo gioco al massacro io non ci sto».