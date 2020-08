Coronavirus, sedici nuovi casi in Liguria, due sono nell’Imperiese

Genova. Sono sedici i nuovi casi Covid-19 in Liguria: due riguardano l’Asl 1 Imperiese e sono stati scoperti a seguito di controlli richiesti dai medici di medicina generale. I restanti sono sul territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari. Non si registra nessun nuovo cluster. Mentre quello di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento.

TUTTI I DATI

TOTALE tamponi effettuati 190.749 1.727 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.230 16 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.301 5 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.929 11 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.157 9

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA SAVONA 138 LA SPEZIA 27 IMPERIA 72 GENOVA 763 Residenti fuori Regione/Estero 52 altro/in fase di verifica 105 TOTALE 1.157 (esclusi 1.567 deceduti e 7506 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 19 0 0 ASL1 7 0 1 ASL2 4 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 3 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 -1 ASL4 Sestri Levante 2 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 0

Isolamento domiciliare 194 13 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7506 7 Deceduti 1.567 0