Coronavirus, oggi 2 nuovi contagiati in provincia di Imperia. Infettati da un soggetto già confermato positivo

Genova. Sono 12 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Nella provincia di Imperia, territorio di competenza della ASl 1, sono due, entrambi contagiati da un soggetto risultato già positivo al tampone.

Il dettaglio dei nuovi positivi: 2 in ASL 1 di cui: 2 contatti di caso confermato. 1 in ASL 2 di cui: 1 contatto di caso confermato .3 in ASL 3 di cui: 1 rientro viaggio estero, 2 accessi in ospedale. 6 in ASL 5 di cui: 2 accessi in ospedale, 1 rientro viaggio estero, 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione

Si precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Dati 25 agosto

TOTALE tamponi effettuati 225.756 1.562 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.683 12 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.389 11 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.294 1 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.389 8

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 222 LA SPEZIA 91 IMPERIA 72 GENOVA 808 Residenti fuori Regione/Estero 66 altro/in fase di verifica 130 TOTALE 1.389 (esclusi 1.571 deceduti e 7723 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 24 0 2 ASL1 3 0 0 ASL2 9 0 2 Ospedale Policlinico San Martino 3 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 -2 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 6 0 2

Isolamento domiciliare 389 10 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7.723 4 Deceduti 1.571 0