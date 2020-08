Coronavirus, nelle ultime 24 ore +26 casi positivi in Liguria

Genova. Sono 1171 i casi positivi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino odierno. Sono 26 i nuovi positivi rilevati in regione nelle ultime 24 ore:

– Asl 1 Imperiese: 1 positivo da attività di screening

– Asl 2 Savonese: 15 positivi, dieci in strutture sociosanitarie (sei dei quali compresi nel cluster della grigliata di Quiliano), tre da attività di screening e uno da contatto di caso confermato

– Asl 3 Genovese: 6 positivi, quattro in strutture sociosanitarie, due da attività di screening

– Asl 5 Spezzino: 4 positivi, due da contatti di caso confermato (i turisti in rientro da Corfù) e due stranieri

In provincia di Imperia vi sono 66 casi, 3 sono ospedalizzati mentre 60 sono in sorveglianza attiva.

Dati 12 AGOSTO 2020

TOTALE tamponi effettuati 205.100 1.775 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10330 26 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1339 2 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8991 24 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1171 15

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 152 LA SPEZIA 30 IMPERIA 66 GENOVA 763 Residenti fuori Regione/Estero 54 altro/in fase di verifica 106 TOTALE 1.171

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 19 2 -1 ASL1 3 0 -2 ASL2 5 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 3 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 3 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 3 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 1

Isolamento domiciliare 208 5 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7590 11 SCHEDE DECESSI 1569 0