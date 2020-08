Coronavirus Liguria, in provincia di Imperia rimangono ancora 68 casi positivi

Imperia. Sono in totale 68 i casi accertati di coronavirus in provincia, mentre sette è il numero stabile di pazienti ricoverati in terapia intensiva. Di seguito tutti i dati odierni sull’andamento della situazione, suddivisi provincia per provincia.

TOTALE tamponi effettuati 192.061 1.312 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.236 6 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.301 0 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8.935 6 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.146 -11

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 140 LA SPEZIA 28 IMPERIA 68 GENOVA 756 Residenti fuori Regione/Estero 51 altro/in fase di verifica 103 TOTALE 1.146 (esclusi 1.567 deceduti e 7523 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 20 0 1 ASL1 7 0 0 ASL2 4 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 1 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 3 0 0 ASL 3 Villa Scassi 3 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 2 0 0

Isolamento domiciliare 196 2 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7.523 17 Deceduti 1.567 0