Coronavirus, grande afflusso di turisti a Bordighera: la mascherina torna obbligatoria nel centro storico

Bordighera. «Il grande afflusso turistico di questi giorni richiede di potenziare le misure di prevenzione contro il contagio da Covid-19. Per tale ragione è in corso di pubblicazione l’ordinanza con cui viene disposta, con effetto dalla data odierna, l’obbligatorietà di indossare la mascherina in tutto il centro storico di Bordighera sia per i residenti sia per gli ospiti dalle ore 18.30 alle ore 24.00, fino alla data del 30 agosto 2020. Questo in relazione alle caratteristiche strutturali dell’area, che rendono particolarmente difficile il mantenimento del distanziamento». Lo rende noto Palazzo Garnier.

L’amministrazione fa sapere che «si sta provvedendo a posizionare cartelli informativi e a distribuire agli esercizi commerciali mascherine da consegnare a chi ne fosse sprovvisto».

«Si ricorda inoltre che in tutto il territorio della Città di Bordighera chiunque si rechi fuori dalla propria dimora è tenuto ad avere con sé un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie – si legge nella nota – da utilizzare in tutte le occasioni in cui venga a mancare la distanza interpersonale di un metro».