Coronavirus, famiglia di migranti in ospedale. Sarebbero tutti negativi al Covid

Ventimiglia. Al momento sembra che nessuno dei cinque migranti ricoverati al Borea sia positivo al Covid-19. E’ il risultato del tampone a cui è stata sottoposta una famiglia di stranieri, composta da due adulti e tre figli, accompagnati in ospedale nel tardo pomeriggio di ieri per un caso sospetto di coronavirus.

A far scattare l’allarme, il fatto che uno dei tre figli della coppia avesse la febbre a 37 e mezzo. Questo il motivo per cui tutta la famiglia è stata sottoposta a tampone che ha dato esito negativo.