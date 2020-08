Coronavirus, ecco il piano anti Covid-19 di Regione Liguria per l’autunno

Genova. É stato reso noto il piano anti Covid-19 per l’autunno messo a punto da Regione Liguria. Ecco i punti su cui si basa e su cui il lavoro della Regione si concentrerà maggiormente:

1. Rafforzamento del sistema di sorveglianza territoriale SARS-Cov-2, 2. Potenziamento dei servizi di Assistenza Domiciliare, 3. Personale infermieristico, 4. Personale per il potenziamento delle attività della USCA, 5. Personale – Assistenti sociali, 6. Personale infermieristico presso i Medici di Medicina Generale, 7. Realizzazione di Centrali operative regionali territoriali, 8. Attività dei Servizi Territoriali per la ripresa delle attività scolastiche, 9. Sorveglianza attiva e monitoraggio presso le Strutture residenziali Sociosanitarie, 10. Azione di potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione, 11. Rendicontazione.

“Il quadro epidemiologico italiano e ligure negli ultimi mesi è stato caratterizzato da: una fase di diminuzione dell’incidenza che è perdurata fino al 24 giugno, un periodo di incidenza costante dal 25-26 giugno a metà luglio con valori medi intorno a 200 casi/die in Italia e fino al 10 agosto con 5-10 casi/die in Liguria, una ripresa della circolazione con incremento dell’incidenza: l’incremento medio settimanale è di circa 60-70 casi/sett. in Italia.

L’impatto sulle strutture ospedaliere appare contenuto in considerazione di una circolazione prevalente nella classe d’età giovane e adulta (under 60). La persistenza della circolazione in queste classi d’età con quadri clinici spesso pauci-/a-sintomatici può costituire un serbatoio comunitario.

Le indagini epidemiologiche e l’attività di tracciamento stanno contenendo i focolai, ma il quadro attuale evidenzia la capacità del virus in condizioni favorevoli di circolare nella popolazione.

È indispensabile garantire il rispetto rigoroso delle misure di contenimento attualmente in atto con particolare riferimento all’impiego obbligatorio della mascherina negli spazi confinati o all’aperto in cui non è possibile o non è garantita la possibilità di mantenere il distanziamento fisico (DPCM 26 Aprile 2020) e delle disposizioni atte a favorire l’attività di tracciamento (ad esempio la registrazione dei clienti dei ristoranti)”.

Le slide complete del piano autunnale anti Covid-19: Piano anti-Covid-19 autunno 1, Piano anti-Covid-19 autunno 2.