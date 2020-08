Coronavirus, due nuovi casi in provincia di Imperia

Bollettino odierno con i dati del flusso Alisa – ministero: Dati 23 agosto TOTALE tamponi effettuati 223.155 1.537 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 10.645 28 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.371 6 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.274 22 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.372 8 CASI PER PROVINCIA RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 223 LA SPEZIA 78 IMPERIA 72 GENOVA 806 Residenti fuori Regione/Estero 64 altro/in fase di verifica 129 TOTALE 1.372 (esclusi 1.571 deceduti e 7.702 guariti) Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 19 1 0 ASL1 4 0 0 ASL2 3 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 3 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 0 0 0 Ospedale Gaslini 4 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0 Isolamento domiciliare 379 23 TOTALE GUARITI che risultano negativi in due test consecutivi 7.702 20 Deceduti 1.571 0 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 77 ASL 2 279 ASL 3 409 ASL 4 130 ASL 5 344 Liguria 1.239 Rispondi Inoltra