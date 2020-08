Coronavirus, dopo oltre cinque mesi riapre l’Ariston di Sanremo

Sanremo. «L’Ariston di Sanremo, ha il piacere di comunicare al pubblico del grande schermo che, a partire da giovedì 20 agosto, dopo un lungo periodo di assenza, vogliamo dare un segnale che “noi ci siamo” e ci avviamo a un nuovo periodo con tutte le precauzioni imposte dai decreti ministeriali ( ingresso soggetto alle procedure del dcpm 14/07/2020 con registrazione e controllo temperature), ma con la voglia di ricominciare a vivere le nostre emozioni».

Con queste parole il cinema e teatro più celebre della provincia e uno dei più conosciuti in Italia riaprirà le sue porte al pubblico.

«Il panorama cinematografico ci offre dei film per famiglie come “Onward” (cartone animato), per giovani come “Gretel e Hansel” (horror) e per gli amanti del cinema impegnato “Volevo nascondermi” la favolosa e strampalata vita di Antonio Ligabue interpretato da Elio Germano».

Il programma completo:

Sala Ariston – Onward orario 16.30, 21



Sala Roof 1 – Volevo nascondermi orario 17, 21.30



Sala Roof 2 – Gretel e Hansel orario 17.30, 22