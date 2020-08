Coronavirus, aumentano i casi in Costa Azzurra: 4 decessi negli ultimi giorni

Nizza. Sono quattro, da sabato ad oggi, i morti malati di Covid-19 in Costa Azzurra e nelle Alpi Marittime. A renderlo noto è il Nice Matin, che cita come fonte l’azienda sanitaria regionale. Era dal 30 luglio scorso che non si registravano vittime nelle strutture sanitarie del dipartimento.

Sempre l’azienda sanitaria parla di sette persone ricoverate in terapia intensiva. Il bilancio dei decessi sale, dunque a 259. Da segnalare anche 53 nuovi ospedalizzati in una settimana. Anche gli accessi al pronto soccorso sono in aumento. Nota positiva: 44 i pazienti guariti tornati a casa.