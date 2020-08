Coronavirus, al Policlinico un nuovo ambulatorio per chi rientra dai paesi a rischio

Genova. In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 e considerate le richieste pervenute per ottemperare alla stessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, la direzione del Policlinico comunica che da lunedì 17 agosto sarà attivo un nuovo ambulatorio dell’Unità Operativa di Igiene, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ubicato presso il Padiglione 3 piano terra, che effettuerà tamponi per la diagnostica Covid-19 per le persone che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia, Malta, Spagna o Colombia, dal lunedì al venerdì, con orario 8.45-12.45.

È necessario prenotare la prestazione contattando il numero 010/5552333, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.