Vallecrosia. Decine di luci sull’orizzonte di Ventimiglia e Vallecrosia, per ricordare, con una fiaccolata in mare, chi non c’è più, portato via improvvisamente dal Covid-19.

Si è tenuta ieri sera la manifestazione che ha voluto rendere omaggio alle vittime causate dal coronavirus che negli ultimi mesi ha strappato tante, troppe persone alla vita.

L’evento è iniziato con la celebrazione di una breve funzione religiosa a cura di don Mario dei Salesiani di Don Bosco a cui ha fatto seguito la sfilata dei natanti in mare muniti di fiaccole. «Sono molto contento – dichiara alla fine dell’evento il sindaco Armando Biasi – Abbiamo ricordato degli amici molto cari, ad esempio Peretti, che con me è stato assessore, e D’Agostino, che era presidente della Bocciofila. Abbiamo commemorato tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid-19, che ha lasciato un segno in ognuno di noi. E’ stato molto emozionante».

Ideatore dell’iniziativa l’associazione Amici del Mare in collaborazione con le associazioni La Mia Città e Il Borgo Antico, con il patrocinio del comune di Vallecrosia. Alla sfilata in mare hanno preso parte anche le associazioni marinaresche di Ventimiglia A Lampara, La Scogliera, Nautico Intemelio e Pescatori Ventimigliesi.