Classicissima “blindata” a Imperia, vietati assembramenti: multe salate per i trasgressori

Imperia. «In occasione del passaggio della carovana, su tutte le vie interessate dal transito e ricadenti all’interno del territorio del Comune di Imperia, è vietato al pubblico lo stazionamento in attesa del passaggio della corsa. Durante il transito della corsa, è vietato al pubblico creare assembramento e dovrà essere garantita la distanza di almeno un metro, con obbligo di avere costantemente in pronta disponibilità i dispositivi di protezione individuale (mascherine), stante l’applicazione delle norme in tema di Covid-19».

Lo stabilisce un ordinanza del sindaco Claudio Scajola in previsione del passaggio della Milano–Sanremo in città.

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell’art 7 bis del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs n 267/2000 e determinerà nei confronti del soggetto che non la rispetta l’applicazione delle relative, previste sanzioni amministrative;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Ordinanza 331