“Che tempo farà a Natale?”, al museo nazionale dei trasporti di Taggia serate dedicata alla meteorologia

Taggia. Ancora un’iniziativa da parte del museo nazionale dei trasporti/D.L.F. di Ventimiglia, sede di Taggia-Arma, patrocinata dal Comune di Taggia. Si tratta di una serata dedicata alla meteorologia in programma sabato 22 agosto, con inizio alle 21, dal titolo emblematico: “Che tempo farà a Natale?”.

L’appuntamento è nell’ampio parcheggio della sede del M.N.T. presso la nuova stazione ferroviaria di Taggia-Arma.

La serata, un simpatico modo di avvicinare il pubblico alla scienza dedicata alle previsioni del tempo, sarà condotta dal noto meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore, socio del M.N.T. che ha chiamato accanto a se per l’occasione altri due noti personaggi del mondo delle previsioni del tempo: Gianfranco Saffioti, “Il meteorologo ignorante” di Genova” e Giovanni Meniak Nebbia, “Io stendo” di Torria (Imperia).

L’ingresso è libero, con posti a sedere sino ad esaurimento, nel rispetto delle norme anti Covid e con obbligo d’indossare la mascherina.

I partecipanti avranno anche la possibilità di visitare anche i locali del Museo Nazionale dei Trasporti, che custodiscono reperti ed oggettistica ferroviaria e del trasporto su gomma. Per la sezione di modellismo ferroviario sono esposti due plastici ferroviari d’epoca funzionanti ed uno rappresentante la Funivia Sanremo-San Romolo-Monte Bignone, che da sempre sono una grande attrazione per grandi e piccini.

Il Museo Nazionale dei Trasporti/Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia è nato circa 3 anni fa come Gruppo Museale dello stesso D.L.F. e da circa 2 anni è stato accorpato – come Sede distaccata del Ponente Ligure – al Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia, che collabora attivamente con l’Associazione Treni Storici Liguria per l’organizzazione di treni storici d’epoca con trazione a Vapore, Diesel ed Elettrica sulle linee ferroviarie della Liguria, del Basso Piemonte e della Toscana.

I locali del M.N.T./D.L.F. – che si trovano nella nuova Stazione Ferroviaria di Taggia-Arma – sono aperti al pubblico ogni sabato pomeriggio dalle 15 e sono possibili visite guidate in altri giorni prenotando al 327 17 23 743.