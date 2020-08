Milano. «E’ stata una bella soddisfazione, è stato importante essere selezionata tra tante ragazze del casting».

La ballerina e modella sanremese Denisia Marletta, reduce dall’aver danzato sul palco di X-Factor, è una delle ragazze testimonial del nuovo spot di Pittarosso, il rinomato brand italiano di scarpe ed accessori.

di 11 Galleria fotografica denisia marletta pittarosso









NEL VIDEO DENISIA INDOSSA LA GONNA AZZURRINA

Al centro dell’obbiettivo le sue belle e lunghe gambe, da chi ha dedicato una vita alla danza ed alla cura del proprio corpo. Le scene, girate al Teatro Village, mettono in mostra, con particolari scenografie tra le quali la riproduzione di una simulazione di nuoto sincronizzato, risaltano (se mai ce ne fosse bisogno) la elegante bellezze delle sinuose gambe di Denisia. Anche quando, come nelle riprese del nuoto, era imbragata a testa in giù.

La bellezza matuziana è anche una delle protagoniste della foto promozionale scelta da Pittarosso per la sua nuova linea di scarpe.