Cervo, Hanif Kureishi ospite a Grandi Autori a casa tua

Cervo. Un altro grande autore ospite a Grandi autori a casa tua con la professoressa Francesca Rotta Gentile e la docente di inglese la professoressa Ilaria Goya del Liceo Cassini di Sanremo che riescono nell’impresa davvero

rara di intervistare Hanif Kureischi, in vacanza qualche giorno a Roma.

E’ uno dei più grandi drammaturghi e scrittori internazionali, autore del celebre “ Budda delle periferie” vincitore, tra i tanti premi, del prestigiosissimo PEN/Pinter Prize, ultimo libro uscito in Italia da Bompiani è la raccolta di saggi e racconti Love+Hate. Musiche a cura di Francesca Pilade e montaggio a cura di Jacopo Brandani con immagini delle città di Cervo, Imperia, Sanremo e Sasso di Bordighera. Si può ascoltare qui l’ intervista sul canale youtube “ Grandi autori a casa tua” e pagina Facebook.

Un incontro molto importante quello con Hanif Kureischi, nato a Londra da padre pakistano e da madre inglese. Ha studiato filosofia al King’s College di Londra. È romanziere, drammaturgo, sceneggiatore – e per una volta anche regista: London Kills Me (1991). Ha scritto le sceneggiature per i film di Stephen Frears My Beautiful Lauderette (1985, nomination al premio Oscar come migliore sceneggiatura) e Sammie e Rosie vanno a letto (1987), e per The Mother (2003), Venus (2006) e Le week-End (2013) di Roger Michell.

Dal romanzo Nell’intimità (Bompiani, 2000), Patrice Chéreau ha tratto il film vincitore al Festival di Berlino 2001, Intimacy. Bompiani ha pubblicato inoltre Il Budda delle periferie (1990), Il dono di Gabriel (2002), Il corpo (2003), Il mio orecchio sul suo cuore (2004), Ho qualcosa da dirti (2008), L’ultima parola (20013), Le Week-End (2014), Uno zero (2017) e gli interventi politici Otto braccia per abbracciarti (2002) e La parola e la bomba (2006).

Kureishi è stato nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, e Commander of the Order of the British Empire. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti, il PEN/Pinter Prize. I suoi libri sono tradotti in trentasei lingue. L’ultimo libro uscito in Italia è la raccolta di saggi e racconti Love+Hate (Bompiani), mentre in UK è uscita un’altra raccolta di racconti+saggi dal titolo What Happened (Faber), che uscirà per Bompiani nel 2021.

L’iniziativa culturale è promossa da quattro comuni del Ponente Ligure: Cervo, Imperia, Sanremo e Sasso di Bordighera. Nel video saranno trasmesse alcune belle immagini di Cervo, Imperia, Sanremo e il giardino di Irene Brina a Sasso, magnifici luoghi della Liguria, proprio per una valorizzazione del turismo culturale e promozione delle nostre bellezze territoriali e da dodici scuole in rete. I Comuni di Cervo, Imperia, Sanremo e Sasso di Bordighera con il giardino di Irene Brin forniscono un segnale importante, mettendo in luce l’ importanza della cultura anche durante questo periodo nel quale finalmente usciamo dall’emergenza.

Uno straordinario ampliamento di rete di prestigiosi istituti scolastici, ben dodici tra Liguria, Piemonte e Lombardia: Vittorio Emanuele II di Genova, Dirigente Poggio, Comprensivo di Diano Marina, Dirigente Brosini, IIS Ruffini di Imperia, Dirigente Ronco, IIS Marconi di Imperia e Sanremo, Dirigente Pistorino, Istituto Sanremo Levante, Dirigente Fogliarini; Istituto Colombo Sanremo-Taggia, Dirigente Bianchi; Liceo Cassini di Sanremo, Dirigente Valleggi; in rappresentanza della Regione Piemonte:Istituto Baruffi di Ceva e Ormea, Dirigente Ferrero; in rappresentanza della Regione Lombardia: Liceo Parini di Milano, Dirigente Soddu,Istituto Varalli di Milano, Dirigente Minori; Istituto Comprensivo Belgioioso (PV), Dirigente Gaudio.