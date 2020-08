Case popolari a Sanremo, una prima lista degli aventi diritto

Imperia. Si definisce la lista di chi avrà diritto ad una casa popolare nel territorio comunale di Sanremo. La locale A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) ha approvato la graduatoria provvisoria relativa al bando di assegnazione degli alloggi di sua competenza nella Città dei Fiori.

Questa lista (consultabile cliccando QUI) si compone di più di un centinaio di nomi, o meglio sigle. Sì perché, nel rispetto della vigente normativa per la tutela della privacy, l’elenco non dice come si chiamano i concorrenti, ma riporta il codice identificativo della pratica. Gli esclusi sono stati informati una raccomandata con l’avviso di ritorno.

La stragrande maggioranza di chi, per adesso, è in lizza per per ricevere un alloggio di Arte, risiede a Sanremo. In nove a Taggia, tre nel Comune di Riva Ligure e due rispettivamente in Castellaro e Molini di Triora. Ospedaletti e Santo Stefano al Mare hanno infine un abitante ciascuno che rientra nella graduatoria provvisoria di assegnazione.

Oltre che sull‘albo pretorio del Comune matuziano, l’elenco dei concorrenti è consultabile presso la sede dell’ARTE di Imperia, previo appuntamento e dietro esibizione del documento di identità del partecipante al Bando, nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30. Di martedì e giovedì presentarsi a partire dalle 8.30 fino alle 10.30 e poi dalle 14.30 alle 17.

Sarà possibile richiedere via mail le informazioni relative all’esito della propria domanda, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@arteim.it, riportando come oggetto “Informazioni graduatoria provvisoria Comune di Sanremo” e indicando i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico e indirizzo mail cui inviare la risposta.

Contro la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione all’ARTE di Imperia entro un termine di 30 giorni dalla pubblicazione.