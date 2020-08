Isolabona. C’è campeggio e campeggio. L’unicità del Camping Delle Rose è anche quella di essere naturalistico in assoluto, ma dotato di ogni comfort. E qui ad Isolabona di relax a 360° se ne intendono. Basterebbe ricordare che nel 2017 la speciale classifica de “Il Sole 24 Ore” ha collocato il Camping Delle Rose entro le prime dieci strutture per il campeggio “Glamping”.

Bene, ma cos’è il Glamping? Basta mettere insieme “Glamour” e “Camping”. E si capisce che si parla di un modo diverso di campeggiare. In poche parole, tutto il coinvolgimento naturalistico, l’emozione, le atmosfere, le albe, i tramonti, il vento che accarezza il nostro corpo all’interno di una vallata ligure, i profumi del mondo mediterraneo. Il tutto vissuto approfittando di alcune comodità, insomma, di una residenza elegante nella sua semplicità, nel suo impatto ambientale nullo, nella sua compenetrazione naturalistica, quasi fosse una revisione di un progetto di un grande architetto del passato, alla Wright.

Ecco, è tutto solarità, impiego dei materiali, naturalità. I livelli di residenza cambiano a seconda delle esigenze del cliente. Ma pensando ai nomi evocativi delle strutture, “Safari”, “Desert”, viene in mente quel mondo coloniale, di autentica scoperta, che si può vivere anche nella “Vecchia Europa”. È lei la nuova meta, nelle aree sconosciute ai più. Diventare viaggiatori e non essere “solo” turisti è il passo in più per vivere una vacanza, anzi, una scoperta o una esperienza che difficilmente si dimentica. E che si vuole ripetere, variando le escursioni infinite che offre il mondo delle Alpi del Mare. E che si racconta agli amici, i quali poi diventano a loro volta ospiti del Camping Delle Rose… e si ritorna alla semplicità della chiacchierata diretta, senza mediazioni digitali o strategie complesse. Il caro vecchio “passaparola” è sempre più “glamour” e distingue dalla massa perché è racconto.

