Bordighera. Buoni risultati per la Ciclistica Bordighera al “Memorial Carlo Martinetto”, valido come gara di campionato regionale per l’assegnazione dei titoli di categoria.

La giovane ciclista Serena Brillante Romeo, ieri, ha partecipato alle gare giovanili andate in scena al Velodromo Francone a San Francesco al Campo riuscendo a posizionarsi 4° nell’inseguimento individuale Donne Allieve e 4° nell’Omnium Allieve, mentre Lucia Brillante Romeo, sempre della Ciclistica Bordighera, si è piazzata prima nell’Omnium Resistenza Donne Esordienti.

Ancora una volta le atlete della Ciclistica Bordighera hanno dato il massimo riuscendo a portare a casa un risultato soddisfacente.