Bordighera. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero per spegnere il vasto incendio divampato nel pomeriggio sulla collina di Montenero nei pressi dell’area di servizio dell’A10 di Bordighera Nord. Le fiamme e la coltre di fumo sprigionatasi erano ben visibili sia da Bordighera che da Ospedaletti.

Per spegnere il rogo, oltre ai lanci d’acqua dell’elicottero, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e numerose squadre di volontari della Protezione Civile giunte da diverse località della provincia.

Vista la presenza di due inneschi, l’incendio è sicuramente doloso. La polizia locale ha fermato, per un controllo, un gruppo di ragazzini trovati in sella a degli scooter non lontano dal luogo in cui sono divampate le fiamme. Non è ancora chiaro se i giovani abbiano avuto o meno un ruolo nell’incendio. Diverse le persone identificate dagli agenti, che hanno anche iniziato a guardare i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire gli spostamenti dei piromani. Molto probabilmente nei prossimi giorni gli inquirenti daranno un nome e un volto a chi ha appiccato le fiamme.

[Foto Gianluca Gazzano]