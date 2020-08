Bordighera. Veronica Pivetti, Franco Borgogno e Gian Luigi Sarzano saranno i grandi ospiti della settima edizione del Bordighera Book Festival. Tre incontri serali all’insegna dell’arte e della cultura per arricchire l’offerta turistica.

Dal 27 al 30 agosto presso i Giardini di Palazzo del Parco, saranno presentate alle ore 21 tre serate speciali e altrettanti ospiti illustri, andando ad allargare l’offerta proposta dalla città di Bordighera con il proprio Book Festival.

Foto 2 di 2



Nelle giornate della rassegna, invece, diversi stand saranno presenti in Corso Italia a Bordighera per radunare, dalle 10 alle 23, numerose case editrici da tutto il territorio italiano, ma anche interessanti mostre e laboratori, oltre all’animazione per i più piccoli.

«Siamo arrivati alla 7° edizione del Book Festival che è per noi motivo di orgoglio — così si esprime il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito — siamo felici di riproporre l’evento anche in una stagione così delicata. Ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato in modo che tutti gli eventi si possano tenere in maniera sicura, rispettando le ultime direttive riguardo l’obbligo d’uso della mascherina.

Ringrazio Paola Savella, organizzatrice dell’evento, ma anche gli uffici per il lavoro di coordinamento. E’ stato difficile riuscire a creare un programma così ricco di iniziative e di ospiti illustri, ma tutto è stato reso possibile grazie al lavoro di squadra. Un lavoro difficile che però facciamo con grande entusiasmo per offrire due settimane che, siamo certi, daranno grandi soddisfazioni agli ospiti»

Anche l’organizzatrice Paola Savella commenta il ritorno annuale del festival e si dice «molto felice di essere riuscita a non interrompere le edizioni. Andare avanti col Book Festival è un segnale per dire che la vita e la cultura devono continuare.

Tutto sarà fatto a norma secondo quello che il decreto nazionale prevede e gli stand avranno un distanziamento di 2 metri l’uno dall’altro.

Non ci saranno concerti serali per evitare assembramenti ma verranno mantenuti i laboratori per bambini, come “Gli amici di Luis” per ricordare il grande Luis Sepúlveda, scomparso recentemente per via del Covid.

Si farà anche uno spettacolo teatrale il pomeriggio e la sera con “Il segreto dei Calzini Spaiati” dedicato ai bambini e ci saranno serate interessanti dedicate anche allo sport e al cibo.».