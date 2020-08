Bordighera. Si è tuffato in acqua e ha visto quello che a prima vista sembrava un vecchio tubo di ferro ricoperto di alghe e, per evitare che restasse in mare, lo ha adagiato sulla battigia nel tratto di spiaggia pubblica tra gli stabilimenti La Riviera e Atu a Bordighera: un giovane turista torinese in vacanza nella Città dei Fiori ha invece trovato l’involucro di un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale.

E’ successo nel tardo pomeriggio. «Non potevo lasciarlo in acqua – ha dichiarato il giovane, che ha trovato il “tubo” a circa 3 metri di distanza dalla riva e a due di profondità – Pensando di fare un po’ di pulizia l’ho portato sulla spiaggia, ma era davvero troppo pesante per essere un normale tubo e anche la forma, una volta messo sulla spiaggia e guardato da vicino, non mi convinceva del tutto». Questo il motivo per cui il ragazzo ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia locale, i militari della guardia costiera e i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia. Una volta transennata l’area e allontanato i tanti curiosi, le forze dell’ordine hanno preso in consegna il pesante oggetto metallico che sembrerebbe essere un reperto bellico. In spiaggia, per puro caso, si trovava un ex aiuto-artificiere in pensione che vedendo il tubo ha fin da subito dichiarato trattarsi di una “cartuccia” (bossolo), molto probabilmente priva di esplosivo e dunque innocua.

L’ipotesi degli inquirenti dovrà ora essere avvalorata dalla perizia degli artificieri.