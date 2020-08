Bordighera. Incidente stradale, stamane verso le 7, sulla strada statale Aurelia al confine con Ospedaletti.

Un’Audi station wagon, per cause da accertare, si è scontrata con un modello simile della Opel ed un fuoristrada Toyota Pajero, entrambe parcheggiate a lato strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti.