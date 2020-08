Bordighera. Uno scooterista è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in via Romana, all’altezza del civico 70. Stando a una prima ricostruzione, il giovane uomo in sella al proprio scooter è stato urtato da un’auto targata francese con a bordo una coppia che, dal parcheggio lato strada, si stava immettendo sulla via. E’ successo nel tardo pomeriggio.

Il ferito non è grave. A soccorrerlo l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera. Presenti sul posto gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.