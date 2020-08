Bordighera, il Kursaal Club sospende momentaneamente l’attività: «Linee guida non ci permettono di creare il divertimento che gente si aspetta»

Bordighera. «Ragazzi abbiamo deciso di sospendere la nostra attività momentaneamente. Le linee guida restrittive imposte non ci permettono di creare il divertimento che la gente si aspetta al Kursaal. Noi vogliamo rispettare le regole! Arrivederci».

Con queste poche righe, scritte sulla propria pagina Facebook, il Kursaal Club di Bordighera, locale della Riviera dei Fiori tra i più conosciuti e frequentati dal popolo della notte di tutte le età del Ponente ligure e non solo, ha annunciato che, almeno per ora, la propria attività è sospesa.

Non è dato sapere quando le persone potranno tornare a popolare la pista da ballo della celebre discoteca, ma per i gestori questa sembra essere l’unica scelta da fare al momento per via delle disposizioni imposte dal governo Conte che mirano ad arginare l’emergenza coronavirus.