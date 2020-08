Bordighera, ciclista ferito. Interviene elisoccorso

Bordighera. Un ciclista si è ferito in una caduta, verso le 15, sulla strada statale Aurelia all’altezza del Giunchetto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’automedica del 118.

Dopo le prime cure sul posto è stato deciso di trasportarlo con l’elisoccorso di Albenga all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per questioni di traffico. La Città dei Fiori, infatti, attende l’arrivo della Milano-Sanremo ed è un dedalo viabilistico, impercorribile da un mezzo di soccorso con un paziente a bordo.

L’elicottero del 118 è atterrato in spiaggia a Ospedaletti, in quella libera di fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Lì ha raccolto il ferito per poi condurlo al plesso ospedaliero nel savonese.