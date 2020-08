Bordighera. Domenica 30 agosto 2020 quarto ed ultimo giorno della settima edizione del BORDIGHERA BOOK FESTIVAL (orari: 10,00 -20,00).

Programma dell’utlima giornata:

– 10,00 Corso Italia Apertura Stands Case Editrici

– 10,30 Spazio amici di Luis Laboratorio a cura di Robirò (Orari: 10,30 – 19,00)

“La Gabbianella Fortunata impara a volare”

– 11,00 Milleluci Valeria Copperi “ViaggiAmo” emozioni a colori Ed. Yume

– 16,30 Milleluci Michela Cavaliere “Akiko (saga)” Astro edizioni

– 17,00 Buga Buga Bruno Morchio “Dove crollano i sogni” Nero Rizzoli

– 17,15 Milleluci Cristiano Tassinari e Gualtiero Papurello “Pesci grossi”

Atene del Canavese

– 17,45 Buga Buga Corrado Ramella e Diego Rossi “Alpi Azzurre” Fusta Editore

– 18,00 Milleluci Graziano Consiglieri “Il paese dove non moriva nessuno”

Araba Fenice edizioni

– 18,30 Buga Buga Lorenzo Beccati “Giallo al Cabaret” Solferino edizioni

Foto 2 di 2



Notizie dettagliate e sinossi dei libri su:

http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D

Mostre in Corso Italia:

“La conoscenza senza consapevolezza è inutile”

mostra fotografica a cura di Chiara Mazzocchi

“Intervallo” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

“Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

Laboratorio ed Animazione per bambini

“Gli amici di Luis” 4 giorni di divertimento per ricordare il grande Luis Sepúlveda a cura di Robirò (10,30 – 19,00). “La Gabbianella Fortunata impara a volare” …per imparare a volare con la fantasia e l’immaginazione.

Parcheggi: Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà) Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella) Parcheggio interrato Via Canova

Parcheggio Giardini Monet

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa : Paola Savella 338/7338321 – info@espansioneeventi.it – info@bordigherabookfestival.it sito dedicato: www.bordigherabookfestival.it

FB Gruppo Bordighera Book Festival

PROGRAMMA DETTAGLIATO degli incontri letterari su: www.bordigherabookfestival.it