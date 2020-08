Bordighera. Una bimba di 5 anni ha rischiato di annegare nello specchio acqueo della spiaggia “Arenella” nei pressi del porto di Bordighera, ma è stata salvata in extremis da una guardia giurata che si trovava sul posto e ha praticato alla piccola le manovre di rianimazione.

La bambina, originaria di Valencia, in Spagna, era in vacanza con la sua famiglia ospite da un parente. Dopo essere stata stabilizzata, è stata consegnata alle cure del personale sanitario del 118 e di un’ambulanza della Croce Rossa di Bordighera. La piccola si è ripresa e ha ricominciato a respirare, ma verrà accompagnata all’ospedale Gaslini di Genova a bordo di un elicottero per accertamenti.

Foto 3 di 3





Presente sul posto anche la Guardia Costiera che ha partecipato ai soccorsi.