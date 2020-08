Bordighera avrà il suo skate park, approvato progetto da 120.000 euro

Bordighera. Buone notizie per gli appassionati di skateboard. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di un parco dedicato allo sport nato in California negli anni ’70 dello scorso secolo.

Verrà allestito in via Pennoni, dove gli skater potranno dedicarsi alle loro funamboliche evoluzioni, dette “trick”, senza mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti. Il costo totale dell’opera è di 120.000 euro.