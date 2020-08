Bordighera, accusa malore mentre è in chiesa: morto corista

Bordighera. E’ morto ieri all’ospedale Borea di Sanremo Luigi Sebastiano Ricci, 73 anni, originario di Ripalta Cremasca (in provincia di Cremona) ma da anni domiciliato a Bordighera. L’uomo si era sentito male durante la messa di ieri, mentre cantava nel coro della chiesa della parrocchia di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta. Dopo essere svenuto a causa di un malore sembrava essersi ripreso, ma le sue condizioni continuavano a preoccupare tanto che l’organista ha allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 insieme a un equipaggio di Ponente Emergenza che ha portato il settantenne in ospedale in codice rosso di massima gravità: nonostante i soccorsi, però, l’anziano è spirato in ospedale con ogni probabilità a causa di un infarto.

Fratello di suor Ancilla, religiosa della congregazione delle Suore di San Giuseppe di Aosta, da quando era andato in pensione Luigi viveva a Villa Garnier, struttura turistica gestita dalle suore. Qui dava il suo importante contributo, curando il giardino e aiutando le religiose nella gestione della pensione. Da anni, inoltre, cantava come corista per la parrocchia di Bordighera Alta. Ad esprimere un messaggio di cordoglio, a nome del coro di Santa Maria Maddalena, è il musicista Marco Peron, titolare dell’organo della città alta: «Tutti i componenti del coro ed io esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Luigi ed in particolare a suor Ancilla, che per diversi anni aveva cantato con noi. Luigi era una persona molto riservata, gentile e disponibile: lascia un grande vuoto».

Luigi Ricci aveva anche partecipato, come comparsa, nei video realizzati in occasione della mostra “Monet, ritorno in Riviera” e proiettati nelle due location che avevano ospitato l’evento nell’estate del 2019: Villa Regina Margherita a Bordighera e il castello dei Doria a Dolceacqua. Interpretava l’aiutante dell’impressionista francese: colui che indicava a Monet i luoghi in cui dipingere.