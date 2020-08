Bordighera. Grande successo domenica 9 agosto al Trocadero Beach per lo spettacolo di bellezza, abiti e ospiti musicali.

Una serata d’estate in riva al mare durante la quale hanno sfilato 12 bellissime ragazze: Giulia Melis di Vallecrosia (Over), Aurora Tiberti di Camporosso, Cecilia Di Battista di Bordighera, Sara Aldobrandi di Sanremo, Franca Moreno di Bordighera (Over), Gaia Mancabelli di Borgio Verezzi, Estelle Ferriero di Monaco, Ambra Borriello di Ospedaletti, Anna Laura Latella di Bordighera, Roberta Siragusa di Sanremo, Yulia Zalenskaya di Sanremo e Rebecca Renosi di Bordighera.

di 12 Galleria fotografica Bordighera, moda e bellezza al Trocadero Beach









Con cura e professionalità le acconciature sono state realizzate da Erica Barreca del salone Be Natural di Vallecrosia e dalla sua assistente Valeria. Il trucco è stato curato dal centro estetico Doligio’ di Vita Mazzoferro di Ventimiglia e dalla sua assistente Alma Kanani di Sanremo. I prodotti trucco utilizzati erano di Artistry, Francesca, Federica, Sara, Roberta, Xs Energy Drink, Danilo, Angelo, Manuela e Annamaria. Abiti in sfilata di Luciana Baldari e Elisa Campisi di Luxsely Couture ed accessori moda mare di Fotocarlo di Nadia Ferrario.

Ospiti della serata sono stati i cantanti Mario Flinto e Marco Grasso, mentre Dj Doc Claudio e Daniele Marchi hanno animato l’evento immortalato dal fotografo Marco Maiolino di Riviera24.it.

Il responsabile casting era Eliana Giacosa mentre l’organizzazione è stata a cura di Domenico Messana. La presentatrice del grande evento serale è stata Ilenia Galliani.

«Un ringraziamento va a Vanessa Lapenna, Maria Ganizzaro per l’ospitalità del Trocadero Beach» – dicono gli organizzatori.