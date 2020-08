“Bollette pazze”, Aiga cancella le spese di spedizione per 350 utenti

Ventimiglia. Le dichiarazioni della società Aiga in merito alla questione “Bollette pazze”:

«La società Aiga spa di Ventimiglia, in relazione all’invio delle cosiddette “Bollette Pazze”, aventi ad oggetto il recupero della morosità in ottemperanza della delibera A.R.E.R.A. (Autority del Servizio Idrico) n. 311 del 2019, al fine di evitare la prescrizione dei crediti della società stessa, si precisa che la comunicazione ha interessato circa 2.800 utenze, di cui 50 sono state inviate nonostante un valore zero del debito, e n. 350 a valore sotto la soglia capitale di euro 10,00.

Su richiesta della direzione di Aiga, la società appaltatrice del servizio di invio dei solleciti ha provveduto a sgravare un numero di 350 utenti circa (tutti al disotto dei 10 euro) delle spese postali, non addebitando nella successiva fatturazione, le spese di spedizione.

La società appaltatrice ha riconosciuto altresì, in un rapporto di collaborazione reciproca, la propria partecipazione, provvedendo a stornare ad Aiga parte del credito dovuto per l’operazione.

Pertanto chiediamo alla collettività, qualora l’utente avesse ricevuto un sollecito per un importo inferiore ad euro 10,00, di verificare che nella bolletta successiva non compaia erroneamente addebito di spese di spedizione raccomandate per circa 5 euro; in difetto comunicatecelo a mezzo posta elettronica servizioutenti@aigaspa.it, o presso i nostri uffici».