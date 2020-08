Bando per la concessione del centro sportivo “Fabio Taggiasco” di Vallebona. Potrà cambiare destinazione d’uso

Vallebona. Il Comune vuole dare in concessione gli impianti sportivi viale Repubblica 17. Si tratta del centro “Fabio Taggiasco“, composto da un campetto da calcio in sintetico, un polifuzionale per tennis, basket e pallavolo (in cemento) nonchè spogliatoi.

L’affidamento avverrà, secondo quanto scritto in un specifico documento del Municipio “Con libera proposta della destinazione d’uso degli impianti esistenti e con la possibilità di promuovere nuovi servizi ed attività”.