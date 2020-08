Bagnina imperiese salva un anziano, il candidato alle regionali Sappa: «Splendido esempio per tutti»

Imperia. Il coraggioso atto di Martina Greggio, la bagnina imperiese di 18 anni che ha salvato un anziano che rischiava di affogare nella piscina di uno stabilimento balneare del capoluogo, ha colpito profondamente Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale della Regione con Polis – Forza Italia – Liguria Popolare. Sappa ha voluto elogiare pubblicamente la giovane.

Dice Luigi Sappa: «Cara Martina, sei uno splendido esempio per tutti. Prima di tutto per i tuoi coetanei, ma anche per tutti noi. Con il tuo coraggio, non soltanto hai dimostrato la bellezza d’animo che alberga nella maggioranza dei nostri giovani, più coraggiosi e virtuosi di quanto la società spesso li rappresenti, ma ci hai insegnato quanto una giovane donna possa essere forte.

Certe volte anche più forte di un uomo. Il tuo gesto sia un monito per tutti a operare con sempre maggior convinzione a sostegno delle politiche giovanili e delle pari opportunità. Quanto a me, stai certa, in Regione porrò anche questi aspetti fra le priorità».