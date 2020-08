Sanremo. Musicista multato per aver lasciato l’auto nel mezzo del chiosco di via Ruffini, sul caso, che ha riportato al centro dell’attenzione la delibera Spazio Aperto e le polemiche passate legate alla concessione dei dehors nelle aree dove sono presenti dei monumenti ai caduti, torna a intervenire il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Interpellato da Riviera24.it, l’esponente più votato dell’amministrazione Biancheri spiega: «L’episodio accaduto ieri sera credo debba far ulteriormente riflettere sulle zone da individuare per la collocazione dei dehors. Com’ero contrario ad autorizzare dei dehors nelle vicinanze di monumenti ai caduti, per un senso di rispetto nei confronti delle persone che per difendere la patria hanno perso la vita, non posso accettare che vicino a questi luoghi si parcheggi abusivamente l’auto, continua Il Grande.

Ben vengano tutte le iniziative del Comune messe in campo per aiutare i commercianti: ma vedere un Suv parcheggiato all’interno dei giardini Ruffini, come amministratore e da cittadino, mi può fare solo che un gran dispiacere. Le regole devono valere sempre per tutti, nessuno escluso.

Bene ha fatto la polizia municipale a intervenire e sanzionare i trasgressori. Prosegue il presidente del consiglio comunale: «Questo episodio può rappresentare una nuova occasione per riflettere su questi spazi concessi dall’ente pubblico. Forse in una dialettica costruttiva, di confronto pacato, dovremmo valutare come amministrazione se concedere in futuro dei dehors nei giardini che sono sede di monumenti in onore ai caduti di tutte le guerre.

Da commerciante ci tengo a sottolineare – conclude Il Grande – che tutti gli aiuti possibili devono essere dati, specialmente dopo l’emergenza Covid. Però essi devono essere distribuiti nello stesso modo e osservando le regole».