Autista Rt aggredito durante il turno di lavoro, la solidarietà dell’assessore regionale Marco Scajola

Imperia. «Massima solidarietà a Marco Peirano, l’autista della Riviera Trasporti aggredito mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro. Un gesto violento, da condannare senza se e senza ma», afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue:

«La mia solidarietà va, non solo a signor Peirano, ma a tutti coloro i quali nello svolgere il loro compito subiscono insulti ed aggressioni. Questo non è più tollerabile, le istituzioni tutte devono svolgere il loro compito per garantire alle persone la possibilità di lavorare in sicurezza».