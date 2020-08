Aurigo. Augusto Ferrari è il nuovo Priore della Confraternita di San Giovanni decollato in Aurigo.

Il giorno 28 agosto memoria del Martirio di San Giovanni Battista, al termine della SS. Messa in Oratorio celebrata dal Parroco Don Jean Pierre Vinciguerra, i confratelli hanno eletto il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Foto 5 di 10



















Successivamente hanno stabilito le nuove cariche, eleggendo priore Augusto Ferrari, originario di Aurigo, presidente del Consultorio Famigliare Imperiese, che succede a Piero Paolo Ferrari.

Nella Confraternita Aurighese ha fatto ingresso con il previsto rito di Vestinazione un nuovo confratello, Giovanni Ravotto, residente ad Aurigo, laureato in Teologia e insegnante di Religione presso la scuola elementare.