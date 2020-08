Aspettando l’Imperia-Limone, al via un’escursione a piedi

Imperia. Nel fine settimana dell’8-9 agosto si terrà “Aspettando l’Imperia-Limone”.

«Aspettando l’Imperia Limone 2020 iniziamo a camminare insieme! Un weekend nella natura per gustare buon cibo, conoscerci, e prepararci al nostro evento più importante: Imperia Limone a piedi.

Sabato 8 agosto partenza da Imperia e ritrovo nel pomeriggio a Realdo per cena conviviale e pernotto in rifugio (tenda per chi lo desidera). Sveglia ore 2 e salita al Saccarello (il monte più alto della Liguria) in notturna, l’alba ci aspetta in cima! Rientro al rifugio per colazione. Posti limitati (15)» – fanno sapere gli organizzatori.

Scheda tecnica

Dislivello: 1300 m circa

Durata: 7 ore + soste

Lunghezza: 18km circa (anello completo)

Difficoltà E/EE. Il percorso presenta una media difficoltà, è adatto a camminatori che abbiano maturato esperienza in salita e discesa anche su percorsi sdrucciolevoli

Dati logistici

Sabato 8

Ritrovo presso il Rifugio Realdo nel centro del borgo omonimo dell’Alta Valle Argentina

Domenica 9

ore 02.00, partenza

ore 10.00, arrivo previsto al Rifugio Realdo,

Info e prenotazioni

Alessandro Bellotti (GAE) 329 8631702

Equipaggiamento

(I partecipanti troveranno sul sito myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!)

«Vivamente consigliati bastoni da trekking (se correttamente utilizzati permettono di distribuire la fatica su tutti i muscoli del corpo ed alleggerire il sovraccarico dalle ginocchia!), scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione (poncho + giacca + pile), borracce (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica) con buona scorta di acqua, repellente, protezione solare, sacco a pelo o sacco lenzuolo, torcia frontale con batterie cariche» – consigliano gli organizzatori.